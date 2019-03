A Forma-1-et, sőt az egész motorsportvilágot megrázta a hír, hogy az F1 állandó versenyigazgatója, Charlie Whiting csütörtök délelőtt Melbourne-ben váratlanul elhunyt. A versenyzői sajtótájékoztatón természetesen róla is beszéltek a pilóták.

“Azt hiszem, engem is ugyanúgy megdöbbentett a dolog, mint mindenkit, főleg, hogy tegnap a pályabejáráson még beszélgettem Charlie-val, pár kanyaron keresztül együtt sétáltunk. Nehéz felfogni, hogy valaki már nincs köztünk. Nagyon rég ismertem őt, ő a mi emberünk volt, a versenyzők embere. Ott vannak a szabályok és ott vannak a pilóták, ő pedig az összekötő kapocs volt. Bármikor kérdezhettünk tőle bármit, mindig nyitott volt, az ajtaja mindig nyitva állt előttünk. Igazi versenyző és igazán kedves ember volt” – mondta a ferraris Sebastian Vettel.

A nyolc év kihagyás után a Williamsnél visszatérő Robert Kubica szerda délután szintén Whitinggal egy időben volt a pályán, de ő nem beszélt a versenyigazgatóval, nem akart zavarni:

“Nehéz ez. Tegnap láttam Sebastian és Charlie-t beszélgetni, de gondoltam, hogy nem zavarok, hiszen pénteken úgyis találkozunk majd a versenyzői értekezleten, ami természetesen már nem történhet meg – nagyon szomorú. Charlie az F1 legendája volt, de nem is csak az F1-é. Ahogy Seb is mondta, igazi versenyzői alkat volt, ugyanakkor mindig ügyelt a szabályokra. A tetejébe nagyon kedves ember is volt, akiben lehetett bízni.”