A brit RaceFans.net értesülése szerint az FIA Motorsport Világtanácsának mai, genfi ülésén téma lesz, hogy már a 2019-es idénytől egy ponttal jutalmazzák a futam leggyorsabb körét teljesítő versenyzőt.

Ha a Motorsport Világtanács rábólint a 24.órában előhúzott újításra, az F1-es Stratégiai Munkacsoport és a Forma-1-es Bizottság távszavazással véglegesítheti is az új szabályt.

A Forma-1-jogutladonos Liberty Media állítólag szurkolói közvélemény-kutatás alapján úgy tudja, a nézők vevők lennének arra, hogy így jutalmazzák a pilótákat.

A RaceFans úgy tudja, felmerült az is, hogy a pole-pozíció megszerzéséért is járjon egy pont, de ezt elvetették, mert extrém esetben ez már szombati napon, a futam előtt is eldönthette volna a világbajnokságot.