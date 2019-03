Jövő hónapban mutatják be a Netflixen az új F1-es dokumentumszériát Formula One: Drive to Survive címmel. Ebben szerepel egy jelenet, amelyben Christian Horner csapatfőnök Daniel Ricciardo Red Bulltól való távozásáról beszél.

“Az a gyanúm, hogy csak menekül a küzdelem elől” – utalt Horner arra, hogy Ricciardo megfutamodott Max Verstappen miatt. Noha a páros viszonya látszólag harmonikus volt, Ricciardo szerint korábbi csapattársa viselkedése erősen megkérdőjelezhető volt bakui ütközésük után.

“Először is, biztos vagyok abban, hogy nem csak ő gondolja ezt. Látom, érzem, hogy sokan mennyire ezt akarják gondolni vagy mondani” – fogalmazott Ricciardo, aki immár a Renault-t erősíti.

“Mindenkinek van véleménye. De annyit mondhatok, hogy egyértelműen nem igaz ez az állítás. Imádom a jó csatákat.”

“Sokkal inkább rólam szólt ez, mint Maxról. És sok oka volt, ezek közül az egyik, amit sokszor elmondtam, hogy már öt éve a Red Bullnál voltam.”

“Nem lettem világbajnok, és hajlamossá váltam egyre frusztráltabbá válni ebben a környezetben. Szóval Maxnak semmi köze nem volt ehhez, de értem, hogy egyesek miért gondolják így.”