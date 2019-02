Sebastian Vettel a 3-as kanyarban – a csapat közlése szerint mechanikai hiba miatt – fordulás nélkül, egyenesen, orral csapódott a TecPro-falba. A német pilóta sértetlenül szállt ki, amit az orvosi központban végzett vizsgálatok is megerősítettek, de a Ferrari eleje összetört. Délutánra Charles Leclerc van beosztva a Scuderiánál, kérdés, hogy mikorra hozzák vezetésre alkalmas állapotba az autót.

Sebastian Vettel has crashed into barriers today at Barcelona. #F1Testing #Seb5 #Ferrari #F1 pic.twitter.com/Mq2NcRfPDV

Vettel amúgy Sainz mögött zárt a legjobb idejével, míg a harmadik a Red Bull-os Max Verstappen lett, aki miatt szintén előkerült egyszer a piros zászló, de ő szintén csak a bokszutca-kijáratnál állt le.

A McLarenen kívül szerda délelőtt csak a Williams javított eddigi legjobbján, igaz, nekik könnyű volt, hiszen két és fél nap késéssel láttak neki a tesztelésnek.

#RK88 sporting some fancy aero rakes this morning as we continue to work through our programme 👌#F1Testing pic.twitter.com/i3ExtPOUzK

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 27, 2019