A barcelonai tesztelés első hete azt mutatta, hogy a Ferrarié lehet a legerősebb autó, de mindenki biztos lehet benne, hogy még senki nem terítette ki igazából a lapjait. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója ezzel együtt is a Ferrarit érzi a legerősebbnek.

“A Toro Rosso végzett némi fejlesztőmunkát számunkra, sőt fel is áldozott néhány versenyt erre. De ez őket is erősebbé tette, számukra is hasznos volt.”

A Red Bull felkészült arra, hogy a Honda miatt így is becsúszhat néhány rajtbüntetés idén, de jó időzítéssel minimalizálhatja a veszteséget a csapat. “Tavaly Oroszországban Max már az első ötben volt a hatodik körben, vagyis ha jól választunk helyszínt, az csökkenteni tudja a veszteséget” – fogalmazott Christian Horner csapatfőnök.

“A Hondának remek tele volt, jelentősen csökkentette a hátrányát, de persze nem tudjuk, a többiek mit csináltak. Ha találtak újabb 60-70 lóerőt, akkor nehéz helyzetben vagyunk, de nagyon elégedettek vagyunk a Honda hozzáállásával és fejlődésével.”

