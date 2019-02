Olvass tovább

“Ott leszünk (Barcelonában), de azt nem ígérjük, hogy a pályára is lépünk hétfőn. Messze még a felkészülésünk vége” – mondta a technikai főnök, Andy Green.

A kanadai divatmilliárdos Lawrence Stroll vezette befektetői csoport kezébe került csapatra amúgy az autó megépítése után is nagyon dolgos év vár, új gyárat is felhúznak Silverstone-ban.

“Nagy dolgok zajlanak a színfalak mögött, ilyen sűrű télre nem is emlékszem. Nem csak az új autóval állunk elő, mellette a jövővel is foglalkozunk, több évnyi alulfinanszírozottság után fejlesztjük az infrastruktúránkat is. A növekvő munkaerő miatt kibővítjük a gyárat, ezzel párhuzamosan új létesítmény építését is tervezzük, amely várhatóan 2021-re épül meg, ráadásul ott van még az idei európai szakaszra szánt új motorhome megépítése is” – magyarázta a csapatfőnök, Otmar Szafnauer.

