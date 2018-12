A második generációs autóval idén ötödik idényét kezdte az elektromos formaautó-széria, a Forma-E. Mára tényként kezelhető, hogy az autóipar középtávú jövőjét az e-mobilitás jelenti, és egyesek úgy vélik, törvényszerűen az autóversenyzését is – ám az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve szerint a Forma-1-et biztosan nem fenyegeti a Forma-E, a száguldó cirkuszban nem is igazán foglalkoznak vele.

“Senkit nem érdekel az elektromos versenyzés. Az igazság az, hogy a paddockban még azt sem igazán tudja senki, hogy mikor is vannak a Forma-E futamai” – mondta a kanadai.

Bár a Forma-E-ben egyre komolyabb az autógyártók szerepvállalása, ott van a Nissan, a Jaguar, az Audi, a BMW, jövőre beszáll a Mercedes is, Villeneuve nem tudja komolyan venni a szériát.

“Nem értem, minek nyomatják ennyire. Szerintem ez nagyon rétegdolog. Csak a hardcore rajongók követik. Én is indultam pár Forma-E-futamon (2015-ben), és örömmel is tettem, mert érdekes volt a technológia. Van erő, az ember csak rálép a gázra – na jó, nem gázt kellene mondani –, rálép a pedálra, aztán már megy is. De összességében… Hát, nem is tudom.”