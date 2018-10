A Ferrari a 2018-as idényre régóta legversenyképesebb autóját építette meg, ám a csapat és Sebastian Vettel hibái miatt nem használták ki 100 százalékosan a lehetőségeiket, mostanra pedig már nincs is meg a győztes tempó, ráadásul egyre inkább szét is esik a Scuderia és a német pilóta is.

Vettel kinevelője, a Red Bull motorsportprogramját vezető Helmut Marko igen csalódott a 2018-as idény alakulása miatt:

“Vettelt tartottam az idei bajnoki favoritnak, de sok hibát követett el, ami igazán bosszant” – idézte az osztrák Laola1 a szakembert.

“Emellett meglep, hogy a Ferrari is milyen hibákat követett el idén. Amikor világos, hogy a Mercedes Hamiltonra épít, akkor miért nem cserélik meg Kimit és Sebastiant? Ausztriában is ezt kellett volna tenni. Vagy az időmérőn miért nem Kimit küldik a pályára Vettel előtt, ahogy Monzában kellett volna?” – sorolta az elszalasztott lehetőségeket.

“Mostanra Vetteltől egyetlen hiba sem fér bele, de még ha nem is hibázik, akkor is nehéz lenne megnyerni a címet” – tette hozzá.

A bajnokságot négy fordulóval a vége előtt a címvédő Lewis Hamilton 67 pontos előnnyel vezeti Vettel előtt, a Mercedes angolja már jövő hétvégén, Austinban behúzhatja az ötödik bajnoki címét, ha nyer, és a ferraris német nem lesz legalább a 2.