Ez nem klasszikus bringatúra, és nem is olyan verseny, ahol a sportolók mögött kísérőautó, masszőr, szerelő vagy frissítőcsapat halad. A Trans Am Bike Nonstop lényege éppen az, hogy a versenyző egyedül marad a kerékpárjával, a döntéseivel és a problémáival. A 2026-os Check Point Edition formátumban nem egyetlen kötelező GPS-nyomvonalon kellett végigmenni: három kijelölt ellenőrzőpontot kellett érinteni, a közöttük vezető utat pedig minden induló maga tervezhette meg.

Ez elsőre szabadságnak tűnhet, valójában viszont hatalmas teher. A versenyzőnek magának kellett eldöntenie, merre lesz biztonságosabb, gyorsabb vagy éppen vállalhatóbb az út. Neki kellett megoldania a navigációt, az étkezést, a szállást, a technikai hibákat és minden váratlan helyzetet. Az óra közben nem állt meg: a rajttól a célig folyamatosan ketyegett.

A magyar sportoló 15 nap 16 óra 22 perc után fejezte be az Amerikát átszelő erőpróbát, amelyen több mint 5256 kilométert tett meg az Egyesült Államokon keresztül.

Szőnyi Ferencnek a bő két hét alatt szinte mindenből kijutott. Volt olyan napja, amikor négy defektet kapott – olvasható közösségi oldalán. Több üzletet is fel kellett keresnie, mire új alkatrészekhez jutott, és a verseny során később is számos gumicserét kellett megoldania.

Nebraska térségében erdőtűz és sűrű füst nehezítette az előrehaladást. A szervezők veszélyhelyzetre figyelmeztették a mezőnyt, miközben a környéken még hatalmas területek parázslottak. A füst, a por és a folyamatos terhelés később köhögést is okozott nála, de a haladás nem állhatott meg.

Az időjárás legalább ennyire szélsőséges volt

Akadt olyan nap, amikor hajnalban mínusz 5 fokban indult tovább, délután pedig már 35 fokos hőségben tekert. A forróságban akár 15 liter folyadék is elfogyott egyetlen nap alatt, és a ritkán lakott szakaszokon az is komoly kihívást jelentett, hogy két benzinkút között olykor 70 kilométert kellett megtenni.

Az önellátó verseny egyik legkeményebb része éppen az, hogy a sportoló nem válogathat. Azt eszi, amit talál, ott alszik, ahol tud, és abból oldja meg a javítást, ami éppen elérhető. Szőnyi esetében volt olyan este, amikor a környéken sem étterem, sem automata nem működött, végül a szállodai személyzet adott neki a saját ételéből.

A verseny vége felé már a kerékpáros cipője is szétesett, gyakorlatilag gyorskötöző tartotta össze. A Mississippi folyón való átkelés volt a harmadik, utolsó kötelező checkpoint, ezután már a cél felé fordult.

Az utolsó szakasz sem volt ajándék

Indianapolison is át kellett haladnia, ahol a nagyvárosi, közel 100 kilométeres szakasz különösen nagy figyelmet igényelt. A 14. napon még mindig 312 kilométert teljesített, vagyis akkor sem csak túlélni próbált, hanem tartotta a tempót.

Szőnyi Ferenc végül harmadikként ért célba Washingtonban.

A teljesítmény azért is különleges, mert Szőnyi Ferenc tavaly már letett egy egészen elképesztő eredményt az asztalra. 2025-ben a TransCanada Ultra távját teljesítette, vagyis átbiciklizte Kanadát Whitehorse-tól egészen St. John’s-ig. A 12 500 kilométeres távot 45 nap 3 óra 14 perc alatt teljesítette, amivel új rekordot állított fel. A verseny hivatalos eredménylistája szerint 2025-ben ő volt az egyetlen célba érő!

Az Egyesült Államokra sem pihenővel készült

Tavasszal teljesítette a Magyar Kört is: 1750 kilométert tekert Magyarországon, 117 óra 17 perc alatt. Ez a teljesítmény nem pusztán edzés volt, hanem egy új hazai ultra-kerékpáros útvonal hitelesítése is.

Szőnyi Ferenc története régóta nem csak a kilométerekről szól. 43 évesen kezdett komolyabban sportolni, később megnyerte a tízszeres és a húszszoros Ironmant, teljesített harmincszoros Ironman-távot, ultratriatlon-világbajnok lett, majd a futás és a triatlon után a kerékpáros ultratávok világában is maradandót alkotott.