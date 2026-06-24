Az autórajongók többsége magabiztosan felismeri a nagy klasszikusokat: egy Porsche 911-et, egy Ford Mustangot vagy egy Lamborghini Aventadort aligha kell sokáig nézegetni. De mi a helyzet akkor, ha a mezőnyben koncepcióautók, limitált különlegességek, sportos tanulmányok és nehezen megkülönböztethető szupersportkocsik is felbukkannak?

Ebben a kvízben tíz autót gyűjtöttünk össze, amelyek között akad olasz különlegesség, német sportkupé, vad amerikai pályagép, japán elektromos tanulmány és brit luxus-sportautó is.

Könnyű mellényúlni, mert ezek az autók nem azok a hétköznapi modellek, amelyek naponta szembejönnek. A kérdés tehát adott: menni fog tízből tíz, vagy már az első néhány kérdésnél elfogy a tapadás?

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