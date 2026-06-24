A legtöbben ilyenkor beérik egy autópályás benzinkúttal vagy gyors szendviccsel, pedig a Magyarországról a horvát tengerpart felé vezető útvonalon több olyan étterem is van, amelyet a Google-értékelések alapján kifejezetten jó ötlet lehet betervezni.

Az alapútvonal a magyar autósoknak jól ismert irány: Letenye/Goričan után Zágráb, Karlovac, Ogulin, majd innen Rijeka/Kvarner vagy Zadar–Split/Dalmácia felé. A rangsornál nem csak a csillagszám számított, hanem az is, hogy hány értékelés áll mögötte, és mennyire logikus megálló az adott hely egy tengerpart felé tartó autósnak.

1. Kneginečka Hiža – Gornji Kneginec, Varaždin mellett

Google-értékelés: 4,8 – több mint 2400 értékelés alapján

A horvát határ után az egyik legerősebb választás a Kneginečka Hiža, különösen azoknak, akik Letenyénél lépnek be Horvátországba, majd Zágráb felé folytatják az utat. A Varaždin közelében található étterem nagyon erős értékelést kapott, ráadásul nem néhány tucat, hanem több ezer visszajelzés alapján.

A hely nagy előnye, hogy nem kell vele mélyen bemenni egy nagyvárosba, mégis rendes, ülős éttermi megálló. A visszajelzések alapján családbarát, bőséges adagokkal dolgozó hely, játszótérrel és kényelmesebb megállási lehetőséggel. Ez pont az a típusú étterem, ahol az ember még az út elején normálisan eszik egyet, mielőtt nekivág a hosszabb szakasznak.

2. Pizzeria Antica – Ogulin

Google-értékelés: 4,8 – több mint 2300 értékelés alapján

Ogulin nagyon jó helyen van azoknak, akik Karlovac után már a tengerpart felé haladnak. A Pizzeria Antica a környék egyik legjobb értékelésű helye. Ez főleg azoknak lehet jó választás, akik nem nehéz, többfogásos ebédet keresnek, hanem egy jó pizzát, tésztát vagy könnyebb ételt. A horvát autópályás pihenők helyett sokkal karakteresebb megálló lehet, különösen akkor, ha Rijeka, Krk, Rab vagy Dalmácia felé haladunk.

3. Bistro Ribič – Otočac

Google-értékelés: 4,7 – több mint 3700 értékelés alapján

Aki Zadar, Šibenik, Split vagy Makarska felé megy, annak Otočac környéke már klasszikus „jó lenne megállni” zóna. A Bistro Ribič ebben erős: 4,7-es értékeléssel és 3700 körüli visszajelzéssel szerepel az Otočac legjobb éttermeit gyűjtő listában.

Ez már nem a határ utáni első falat, hanem inkább egy komolyabb útközi ebéd vagy vacsora helye. Akkor érdemes vele számolni, ha az indulás után néhány órával már tényleg kell egy hosszabb pihenő, de még nem értünk le a tengerhez.

4. Bistro Kastel – Karlovac

Google-értékelés: 4,7 – körülbelül 2900 értékelés alapján

Karlovac kulcspont a horvát tengerpart felé vezető úton: itt válik igazán ketté sokak fejében a Rijeka/Kvarner és a Dalmácia felé vezető út. A Bistro Kastel a város egyik legerősebb éttermi opciója, amely egy várban található. Ez nem tipikus gyors útszéli megálló, inkább olyan hely, amit akkor érdemes választani, ha belefér egy kulturáltabb, kicsit lassabb ebéd. Cserébe Karlovacnál pont jókor lehet kiszállni az autóból.

5. Konoba Tarsa – Rijeka

Google-értékelés: 4,7 – körülbelül 3900 értékelés alapján

Ha az úti cél Rijeka, Opatija, Krk vagy a Kvarner-öböl, akkor a Konoba Tarsa már inkább megérkezős, mint klasszikus útközi étterem. De a magyar autósok jelentős része pont erre tart, ezért bőven helye van a listán. A konoba műfaj Horvátországban általában családiasabb, helyiesebb éttermet jelent, ahol a húsos, halas, tengeri és hagyományos fogások is előkerülhetnek. A Tarsa azoknak jó választás, akik nem a part menti turistamenüt keresik, hanem egy erősen értékelt, kipróbált rijekai helyet.

6. Restoran Mandić – Karlovac

Google-értékelés: 4,7 – körülbelül 1600 értékelés alapján

Karlovacnál nem csak egy jó opció van. A Restoran Mandić szintén 4,7-es értékeléssel szerepel, körülbelül 1600 visszajelzéssel.

Ez inkább azoknak lehet jó, akik klasszikusabb, húsosabb, laktatóbb étkezésre vágynak. Egy hosszú horvát autózásnál ez nem mellékes szempont: ha gyerekekkel, telepakolt autóval, nyári hőségben megyünk, sokszor jobb egy biztos, egyszerű, jól értékelt hely, mint egy látványos, de körülményes belvárosi étterem.

7. Buffet Kućica – Ravna Gora környéke

Google-értékelés: 4,9 – több mint 300 értékelés alapján

A Buffet Kućica a lista egyik legmagasabbra értékelt szereplője: 4,9-es átlaggal szerepel Ravna Gora környékének éttermei között. Azért nem került automatikusan az első helyre, mert a mögötte álló értékelésszám jóval alacsonyabb, mint a több ezres visszajelzéssel rendelkező éttermeknél.

Ravna Gora a Rijeka felé tartóknak érdekes pont, vagyis ez a hely főleg Kvarner, Rijeka, Opatija és Isztria irányába lehet jó választás. Nem feltétlenül az a megálló, amit minden magyar nyaraló automatikusan útba ejt, de aki erre megy, annak érdemes ránéznie.

8. King’s Caffe food pub – Rijeka

Google-értékelés: 4,6 – körülbelül 2700 értékelés alapján

A King’s Caffe food pub szintén Rijeka miatt került be a válogatásba. Ez már nem az a fajta hely, ahová csak öt percre beugrunk az autópályáról, de aki Rijekába, Opatijába vagy Krk felé tart, annak teljesen életszerű megálló lehet. Food pubként lazább, modernebb étkezésre érdemes számítani, ami sok családnak vagy baráti társaságnak praktikusabb lehet, mint egy hagyományos, hosszabb éttermi ebéd.

9. Restoran Gradina – Ogulin környéke

Google-értékelés: 4,6 – körülbelül 2000 értékelés alapján

Ogulin környéke annyira jó útközi pont, hogy több hely is felkerülhetne innen a listára. Ez jó alternatíva lehet akkor, ha a Pizzeria Antica tele van, zárva tart, vagy egyszerűen nem pizzát enne a társaság. Karlovac után, a tenger felé vezető szakaszon Ogulin környéke amúgy is logikus pihenő.

10. Sabunjar – Zadar

Google-értékelés: 4,5 – körülbelül 2700 értékelés alapján

A Sabunjar a dalmát irány miatt került a listára. Zadar környéke sok magyar nyaralónak vagy maga a cél, vagy az első nagyobb tengerparti megálló Split felé. Az étterem 4,5-ös értékeléssel és 2700 körüli visszajelzéssel szerepel, ami már elég erős alap ahhoz, hogy ne véletlenszerű turistacsapdaként kezeljük.

A visszajelzések alapján külön előnye, hogy könnyen megközelíthető helyen van, és parkolási lehetőséget is említenek a vendégek. Ez autós nyaralóknál sokszor többet ér, mint egy szűk óvárosi sikátorban működő, papíron jobb étterem.

Nem mindig a legmagasabb csillagszám nyer

Fontos, hogy a Google-értékeléseknél nem érdemes csak a csillagokat nézni. Egy 4,9-es hely 40 értékeléssel lehet kiváló, de nagyobb kockázat, mint egy 4,7-es étterem 3000 visszajelzéssel. Ezért került előrébb több olyan étterem is, amelynek kicsit alacsonyabb az átlaga, viszont sokkal több ember tapasztalata áll mögötte.

Indulás előtt ettől függetlenül érdemes még egyszer ellenőrizni a nyitvatartást, főleg nyáron, vasárnap és ünnepnapokon. A horvát tengerpart felé vezető úton egy jó megálló aranyat ér: nem csak enni lehet egy rendeset, hanem a sofőr is pihen, a gyerekek kiszállnak az autóból, és az egész utazás kevésbé benzinkútszagú.

Itt pedig egy kalkuláció a horvát újdíjakkal kapcsolatban: