“Nem szeretem a most vagy soha megközelítést, szerintem nem sok értelme van. A titkom az, hogy nem számolgatok. Minden hétvégén mindent beleadok, de minden hétvége más, mások a pályák, mások a körülmények.”

A Ferrari német pilótája ennek ellenére még nem mondott le a végső sikerről, de azt mondja, matekozni akkor sem akar, ha a hétvégi Japán Nagydíjon már tényleg csak a győzelemmel tarthatja életben mostanra így is sovány esélyeit:

“Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, imádom ezt a pályát, a kedvencem, szóval szeretném kiélvezni, és nem elrontani a számolgatással. Nem fogok az ellenem szóló dolgokra koncentrálni.”

Bár a közmegegyezés szerint legalábbis az idény első felében a Ferrarié volt a legerősebb autó, de a csapat és Vettel nem használta ki ezt maximálisan, a négyszeres világbajnok nem ért egyet ezzel:

“Szerintem jó néhányszor mondtuk, hogy erős autónk van, de a többség véleményével szemben én úgy gondolom, hogy az idény egyetlen szakaszában sem volt domináns autónk. Egész évben nagyon szoros volt a verseny, de sajnos a kelleténél több olyan futam volt, amikor nem volt elég közel.”

“A múlt hétvégén például úgy játszott velünk a Mercedes, ahogy akart, ez pedig arra utal, hogy sokkal gyorsabbak voltak, és más futamokon sem volt meg ugyanaz a tempónk. Persze máskor meg közel voltunk és jó csatáink voltak.”

“Bízzunk benne, hogy itt is így lesz és az időmérőn is közelebb leszünk, hogy jó futamunk lehessen, mert ha egyszer hátul van az ember, már nehéz előretörni. Nem könnyű közelről követni, de ha még könnyebb is lenne előzni az autókkal, akkor sem egyszerű, hiszen a tempónk nagyjából ugyanaz, mint az ellenfeleké.”

Forrás: Fotó: Europress