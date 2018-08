1995-ben augusztus 13-ára esett az aktuális, XI. Magyar Nagydíj. A versenyt a williamses Damon Hill nyerte, mögötte csapattársát, David Coulthardot és a ferraris Gerhard Bergert intették le, de a 23 évvel ezelőtti futam nem emiatt emlékezetes.

Az 1995-ös hungaroringi versenyt örökké Inoue Taki balesete miatt emlegetjük majd, hiszen miután Footwork motorja felforrt, félrehúzódott és kiszállt, “fizetős pilótaként” pedig saját befektetését is mentve buzgón segédkezni kezdett az autó mentésében, ám egyszer csak az időközben a helyszínre érkező orvosi Tatra elgázolta. A japán pilóta még tett pár tétova lépést, de végül törött lába miatt földre rogyott, valódi munkát adva ezzel az orvosi személyzetnek.



Inoue F1-es karrierje nem nyúlt túl hosszúra, a szezon végén ki is pottyant a száguldó cirkuszból, hazájában folytatta, az elmúlt pár évben pedig a közösségi médiában is aktív, a motorsport világának történéseit kommentálja, időnként kiváló humorral, ráadásul az öniróniája is van, 2017 elején a Mercedeshez is bejelentkezett a váratlanul visszavonult Nico Rosberg üléséért, CV-jében kiemelve, hogy kétszer is elütötte a biztonsági autó, ami Forma-1-es rekord.