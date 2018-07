A 1:17.875s lap is two tenths quicker than his teammate Bottas #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/N3CkSFeXoy

Az edzésen kicsit nehezítette a munkát, hogy a pálya környékén csúnya felhők gyülekeztek, néhány kilométerre esett is, és itt-ott a Hungaroringre is hullott pár csepp.

Romain Grosjean a Haasszal hozta a “best of the rest” pozíciót, mögötte a délelőtt is erős Renault-val Carlos Sainz következett, de ezúttal nem a csapattársaik, hanem két másik – szintén francia – pilóta, a Toro Rossó-s Pierre Gasly és a Force Indiá-s Esteban Ocon következett a top10 végében.

A több kisebb baki mellett a mclarenes Stoffel Vandoorne 5-ös kanyarban bemutatott megpördülése volt a leglátványosabb incidens, a hiba pedig elég rosszkor jött, ugyanis a belga ultralágyas gyors kört futott, ám nullázta is a dolgot a piruettel. Vandoorne a hungaroringi hétvégére új kasztnit kapott – pontosabban az előzőt egy másik használtra cserélték –, de továbbra sem világos, hogy versenyképesebb lett-e vele.

A Saubernél a bokszban hibáztak egyszer, Marcus Ericssont rosszul rögzített jobb hátsóval engedték ki, de hamar, még a bokszutca kijárata előtt megállásra utasították. A csapatot azért így is vizsgálat alá vonták.

Forrás: Fotó: Europress