Következik a 33. Forma-1-es Magyar Nagydíj, a versenyhétvége indulása előtt a Red Bull versenyzői, Daniel Ricciardo és Max Verstappen a Balatonra is leruccantak.

A két pilóta a Red Bull vitorlázó csapatával találkozott, akik a hétvégén a Kékszalag versenyen vesznek majd részt, a hajózásba kóstoltak bele a profikkal, mielőtt péntektől már négy keréken és aszfalton futják a saját versenyüket.