Lewis Hamilton a vasárnapi Forma-1-es Német Nagydíjon az eső és a Sebastian Vettel kicsúszása miatt kialakult kisebb káoszban a biztonsági autós szakasz alatt csapattársát, Valtteri Bottast követve elindult a bokszutcába, ám az utolsó pillanatban meggondolta magát és a záróvonalon átvágva visszatért a pályára, a győzelmét is annak köszönhette, hogy nem ment ki kereket cserélni.

Jóval a futam után aztán vizsgálat alá is vonták a győztest, de végül nem büntették meg, annak ellenére, hogy a szabályszegést egyértelműen megállapították, a versenybírók enyhítő körülményként értékelték, hogy Hamilton és a Mercedes magára vállalta a hibát, hogy a biztonsági autós szakaszban történt a dolog, és hogy nem okozott vele veszély, ezért csak megrovásban részesítették.

A hockenheimi győztes az ítélet nyilvánosságra hozatala után így nyilatkozott:

“A lehető legzavarosabb másfél másodperc volt az, először őszintén azt hittem, hogy kint fogok maradni, nem is volt gondom a gumikkal, de aztán mégis behívtak. Láttam, ahogy Valtteri bement előttem, megkérdeztem, hogy biztosak-e benne, hogy én is menjek, és mire a bokszutca bejáratához értünk, már azt mondták, hogy nem, maradjak kint. Tényleg kétszer is úgy volt, hogy menj balra, nem, jobbra!, szóval lelassítottam és átkecmeregtem a füvön.”