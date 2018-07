A Mercedes csütörtökön bejelentette, hogy szerződést hosszabbítottak Lewis Hamiltonnal, a négyszeres világbajnok további két évet vállalt a csapatnál. Az angol a Német Nagydíjat megelőző sajtónapon elárulta, hogy máshova is hívták.

“Ami a más csapatokat illeti, egy helyről megkerestek, de egyáltalán nem foglalkoztam vele” – mondta.

A kérdésre, hogy a Ferrari volt-e az ajánlattevő, így felelt: “Azt gondolnak, amit akarnak!”

És hogy miért csak két évre írt alá? Pontosan azért, amit mi is feltételeztünk:

“Én akartam a két évet. Szó volt háromról, de a Forma-1 eléggé… Még alakulóban vannak a dolgok, egyelőre nem is kötelezte el magát minden csapat 2021-re és azon túl. Szeretném látni, merre mennek a dolgok, mi lesz. Szóval nem volt értelme az ismeretlenre is kötelezettséget vállalni – mondjuk nem nehéz elképzelnem, hogy maradok a Mercedesnél, azzal nincs probléma. De pénzügyileg is változhatnak a dolgok” – utalt arra, hogy egyelőre még nem világos, mit hoznak a 2021-re szánt reformok.