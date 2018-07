Hivatalos adat erről természetesen nincs, de úgy tudni, Hamilton az új szerződéssel minden idők legjobban kereső F1-ese lett, állítólag évi 14,6 milliárd forintnak megfelelő 40 millió fontot/52 millió dollárt kap a Mercedestől.

“A szerződéshosszabbítás onnantól formalitásnak tűnt, hogy a télen először összeültünk Totóval (Wolff, csapatfőnök), jó, hogy most aláírtuk, bejelenthettük és folytatódhat a munka. 20 éve a Mercedes versenyzői családjának tagja vagyok, és soha nem éreztem olyan jól magam, mint most, ennél a csapatnál. A pályán és azon kívül is egy hullámhosszon vagyunk, és szeretnék még több győzelmet és sikert hozni a háromágú csillagnak. Meggyőződésem, hogy a következő években is a Mercedesnél leszek a legjobb helyen” – mondta Hamilton.

I have been in the Mercedes Family since 1998. I am forever grateful for their continued support, love and protection over these years. I’m incredibly proud of what we have achieved together and even more excited for the future!👊🏾 @MercedesAMGF1 #grateful #letsgo #announcelewis pic.twitter.com/sXo0UnKeIs

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 19, 2018