Újabb Forma-1-es szereplőt vonzott magához az elektromos formaautó-széria: a Williams volt tesztpilótája, a Mercedes-csapatfőnök felesége, Susie Wolff kedden bejelentette, hogy résztulajdonosa és csapatfőnöke lett a Venturi-csapatnak.

A skót pilótanő így indokolta az új szerepvállalást: “A küzdőszellemet nem lehet csak úgy lekapcsolni. A versenyzést abbahagytam, de az elszántság és a sikeréhség továbbra is megvan bennem.”

You can’t just switch off your competitive instincts – I stopped racing but the determination & desire to achieve still burn brightly. I am very proud to join the @venturi @fiaformulae team as shareholder and Team Principle. The next chapter begins! #VENTURI #MadeInMonaco pic.twitter.com/yFpcn2tOJ2

— Susie Wolff (@Susie_Wolff) June 26, 2018