Olaszország

La Repubblica: “Ezeket a hibákat Vettel már nem engedheti meg magának, ha vb-t akar nyerni. Te jó ég, milyen jól indult ez a futam, aztán mégsem sikerült.”

Corriere della Sera: “A németet elhomályosítják a hibái. Hamilton élt a lehetőséggel, és leckét adott Vettelnek. A túlzott lelkesedés ezúttal sem volt kifizetődő, mint ahogy korábban Bakuban és Szingapúrban sem. Így ismét azt kellett néznünk, hogy árnyék borul egy nagyszerű tehetségre.”

Corriere dello Sport: “Vettel csődöt mondott, Hamilton elszáguldott. Egy elvileg ‘hibabiztos’ pályán történt meg az a hiba, amely a vb kimenetelét is befolyásolhatja. A kárvallott pedig Vettel, már nem először. A négyszeres világbajnok verhetetlen, ha az élen halad, de törékeny, ha hibákat kell kijavítania.”

Tuttosport: “Vettel, micsoda öngól!”

Spanyolország

La Vanguardia: “Vettel már az első körben meg akarta nyerni a versenyt, de ehelyett ezüsttálcán kínálta fel legnagyobb riválisának a győzelmet.”

El País: “Vettel szereti megnehezíteni a saját dolgát, legalábbis nagyon úgy tűnik.”

Mundo Deportivo: “Hamilton az asztalra csapott, hibátlanul versenyzett, és ellentmondást nem tűrően nyert.”

Anglia

The Times: “Hamiltonnak tökéletes napja volt: győzött, miközben Vettel elbukott.”

The Guardian: “Vettel ismét felsült, Hamilton pedig jéghideg fejjel kihasználta az esélyt, akárcsak előtte az angol válogatott az oroszországi vb-n.”

The Independent: “Az angolok 6-1-re szétzúzták Panamát a futball-világbajnokságon, majd Hamilton ugyanekkora verést mért a többiekre.”

Németország

Bild: “Vettel olyan, mint Toni Kroos. Kudarcot vallott, de összeszedte magát.”