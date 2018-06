A harmadik helyről vághatott neki a Paul Ricard versenypályán Sebastian Vettel a 2018-as F1-es Francia Nagydíjnak. A német ultralágyakon indult, míg az első sorban álló Lewis Hamilton és Valtteri Bottas Mercedese az eggyel keményebb, kevésbé jól tapadó szuperlágy gumikkal volt felszerelve.

A német ki is használhatta volna előnyét a rajtnál, jól indult el, ám gyorsan be is szorult Hamilton mögé. Oldalra nem tudott menni Bottas miatt, így érkeztek meg az első kanyarba, ahol Vettel elfékezte magát, eltalálva a finn autójának bal hátsó kerekét. Bottas egy defekttel megforgott, Vettel pedig sérült első szárnnyal tért vissza a bokszba.

Az esetért Vettel öt másodperces időbüntetést kapott. A pilóta a futam után elismerte felelősségét. „A rajtom túl jó volt, és nem volt hova mennem. Az én hibám, próbáltam korán fékezni és kikeveredni a helyzetből, de nem volt helyem és tapadásom.”