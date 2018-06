Ahogy köztudott, a múlt vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat a VIP-vendég Winnie Harlow a 70. helyett a 69. kör végén intette le, a futam eredményét pedig végül az erre vonatkozó szabályok szerint a 68. kör állása alapján állapították meg.

Bár elsőre úgy tűnt, hogy a “fogalmatlan” szupermodell hibázott, viszonylag gyorsan tisztázódott, hogy hibásan utasították a lengetésre, márpedig ez súlyosabb gondokra utal, ezért a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) alaposan kivizsgálja a történteket.

“A pályabírók néha az összes zászlójuk lengetésével ünneplik a futamgyőztest, most is így tettek egyesek. Azt hitték, vége a futamnak, hiszen meglengették a kockás zászlót, azonban az a kelleténél egy körrel korábban történt, erről viszont nem tudtak. Ki kell elemeznünk, mi is történt pontosan” – mondta az állandó versenyigazgató, Charlie Whiting.