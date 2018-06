Az idei Forma-1-es bajnokságban hat forduló után a címvédő Lewis Hamilton 110 ponttal vezet, mögötte 14 egység lemaradással a ferraris Sebastian Vettel, míg a Red Bull-os Daniel Ricciardo 72 ponttal a harmadik, ugyanakkor a három versenyző eddig egyenlő arányban osztozott a győzelmeken.

Hamilton Monaco után úgy látja, hiába övé a legtöbb pont, a fő esélyes Vettel ráadásul Ricciardo is valódi ellenfél:

“Egyértelműen háromesélyes a küzdelem. Szerintem továbbra is a Ferrari a legerősebb. Itt, Monacóban is gyors volt az autójuk, és eddig a szezon során mindenütt jól ment. Bár mikor hibáztak, sikerült kihasználnunk a helyzetet, így sikerült előrébb kerülnünk annál, mint ha mindenki egyenletesen dolgozott volna. De továbbra is ők a legerősebbek, eddig Sebastian dolgozott a legjobban. De háromszereplős a küzdelem, a következő futamra a Red Bull is hoz valami motorfejlesztést, biztosan az egész szezonban erősödni fognak.”

“Higgyék el, hogy mindent beleadunk, hogy futamot nyerjünk, de aztán a Red Bull nyer itt, a Ferrari nyer ott, és aztán mi is. Ez nagyon jó dolog, én személy szerint imádom ezt a kihívást, el sem tudom mondani, mennyire! Eddig ez az eddigi legnagyobb kihívás a mercis éveim alatt, és mindent beleadok, az összes műszaki tudásomat, közben tanulom, hogy lehetne még jobban kommunikálni, hogyan lehet a legjobb beállítást eltalálni, mindent. Nagyon élvezem!”