Még 2019-ben jelent meg az az EU-rendelet, mely rögzítette, hogy 2026. július 7-étől minden, az Európai Unió területén újonnan regisztrált autóban kötelező lesz az ESS-technológia. Az ESS az Emergency Stop Signal rövidítése, mely magyarul vészmegállás-jelzésre lehet fordítani.

Neve tökéletesen leírja, mi a szerepe: vészfékezésnél nem csupán világít a féklámpa, hanem egy extra jelzés, figyelmeztetés is megjelenik. Ez a féklámpa villogása lett, azaz az újonnan forgalomba helyezett autóknál már találkozhatunk ezzel a jelenséggel.

A vészfék-jelzésnek az előírások szerint 0,6 G vagy annál nagyobb erejű lassulásnál kell megjelennie. A cél ezzel az, hogy a vészfékező autót követő sofőr biztosan észrevegye, hogy előtte jóval komolyabb lassítás történik, így legyen ideje elkerülni egy esetleges ráfutásos balesetet. Az ilyen ütközések egyébként a leggyakoribbak között vannak az EU-ban, okai között pedig szerepel többek között a nem megfelelő követési távolság tartása, vagy épp a mobiltelefonnal, illetve az infotainment-rendszerrel való bíbelődés – amikor is a sofőr nem az utat figyeli.

Korábban egyébként bizonyos márkáknál, illetve modelleknél találkozhatott már az ember vészfékezésre figyelmeztető jelzésekkel, ezek azonban nem voltak egységesek. Több sportautónál jellemző például, hogy intenzív lassításnál bekapcsolnak a vészvillogók a féklámpa mellett, de itt sem volt egyetemesen meghatározva, hogy milyen lassulási erőnél villogjanak a lámpák. Akadnak olyan autók is, melyeknél a harmadik féklámpa programozható úgy, hogy a fékezés intenzitásától függ, hogyan viselkedik. Ez a helyzet például a BMW E46 M3-nál is.