A Forma-1 a 2018-as idényre kiváló ötlettel állt elő: a korral haladva közvetlen internetes közvetítést dobtak be baráti áron, ráadásul a csomagban a sportág hatalmas archívuma is elérhetővé vált.

A szolgáltatást több halasztás, bétatesztelés után ezen a hétvégén, a Spanyol Nagydíjon indították el, de úgy tűnik, nem fordítottak rá elég erőforrást és munkát, ugyanis pénteken és szombaton is katasztrofális volt a stream minősége, a világ minden pontjáról érkeztek a panaszok arról, hogy az F1 TV PRO oldalán nem megy a közvetítés, mert a szerver szerint egy másik eszközről már nézi az illető ugyanazt, pedig nem, persze abban sem volt köszönet, ha a néző ezen túljutott, ugyanis egyperces közvetítésrészletek állandó ismétlődése és a hosszas pufferelés (előtöltés) váltogatta csak egymást a képernyőn.

A Spanyol Nagydíj kész katasztrófa, a Forma-1 szombat éjszakára már csak a kármentést tűzhette ki célul, amikor e-mailben tájékoztatták az előfizetőket arról, hogy legnagyobb sajnálatukra vasárnapra sem ígérhetik a problémák kezelését, így az előfizetés barcelonai hétvégére eső részét visszautalják a jövő héten.

Mivel egyelőre nincs adat arról, mennyien fizettek elő az F1 TV-re és mivel az árazás is piaconként eltérő, nagyságrendileg sem lehet megbecsülni, mennyi pénz folyt be és mennyit kell majd most kárpótlásként visszaadni a nézőknek. Magyarországon egy hónapért 7,99 eurót (2500 Ft), a teljes szezonért – nyitó akcióban – 58,49 eurót (18 500 Ft) kértek.