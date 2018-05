Az amerikai Haas-csapat a nulláról indulva két pontszerzéssel mutatkozott be a Forma-1-ben 2016-ban, és a kiscsapat azóta is egész versenyképes, a középmezőny rendes tagja lett. A “titkuk” az, hogy a Ferrari nem egyszerű motorszállítójuk, hanem műszaki partnerként a sebességváltót, a felfüggesztést és számos egyéb engedélyezett alkatrészt, elemet is ők szállítanak a Haasnak, ami garantálja a viszonylagos versenyképességet.

A Haas-modell eredményessége természetesen a Mercedes figyelmét sem kerülte el, a motorsportfőnök Toto Wolff nem is tagadja, hogy szívesen építenének ki hasonló együttműködést valamelyik motorkliensükkel, a Force Indiával vagy a Williamsszel.

Az utóbbi, patinás, de az idei évre sereghajtóvá visszacsúszott csapat egyik fő támogatója, fia, Lance Stroll versenyeztetéséért évi több tízmillió dollárt fizető milliárdos, Lawrence Stroll nagyon szeretné is, ha a Williams lenne a Merci-fiókcsapat: