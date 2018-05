A haasos Kevin Magnussen az elmúlt két évben kemény munkával elérte, hogy a versenyzőtársai a legveszélyesebb, legfelelőtlenebb riválist lássák benne, ugyanis a dán pilóta a lehető legkeményebben védekezik, támad, még az edzéseken is rizikós a közelébe kerülni.

Bár a televíziós közvetítésből kimaradt, a múlt vasárnapi Azerbajdzsáni Nagydíj legvégén is volt egy incidense Magnussennek, a haasos a Toro Rossó-s Pierre Gaslyval harcolt az utolsó pontszerző helyekért, védekezés közben a franciát 300 feletti tempónál terelte-lökte a falig.

Gasly utólag azt mondta, szereti a kemény versenyzést, de Magnussent a legveszélyesebb pilótának tartja. A dánt a futam után meg is büntették, újabb pontokat is kapott, már 8-nál jár a 12-ből, ennek ellenére továbbra is úgy van vele, hogy nem fog visszavenni: