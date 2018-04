Olvass tovább

“Ha megnézzük az újraindításokat az elmúlt négy évből, én soha nem is csináltam ezt, tartottam magam a szabályhoz. De Sebastian Ausztráliában is gyorsított és fékezett, majdnem ráfutottam, és ma is ezt csinálta vagy négyszer.”

Hamilton a rádión is panaszt tett Vettelre, de a versenyigazgatóság nem látott problémát Vettellel, Charlie Whiting a futam után így beszélt:

“Lewis panaszkodott egy kicsit, hogy Vettel nem tartott egyenletes tempót. De ha megnézzük, az egész mezőnyben mindenfelé történtek ilyesmit, szóval szerintem nem várható el, hogy mindenki folyamatosan ugyanazt a tempót hozza. Amíg nem történik valami egyértelműen veszélyes, nekünk nincs problémánk ezzel, és szerintem Vettel megfelelően kezelte a helyzetet.”

A Mercedes világbajnokát nem elégítette ki a versenyigazgatói magyarázat, szerinte nem érv, hogy hátrébb is “harmonikázott” a mezőny, hiszen az ok maga Vettel lehetett:

“A versenybírók állítólag úgy voltak vele, hogy minden autó ezt csinálta. De hát mi voltunk az élen, onnan eredet, ez olyan, mint a dominó. Amit a vezető autó csinál, azt csinálják a többiek is.”

Hamilton arra figyelmeztetett, hogy Vettel vezetésének büntetlensége nagyon rossz precedenst teremthet:

“Ez így most precedenst teremt, és ezentúl a biztonsági autó mögött az élen haladók fékezgethetnek majd. Aztán szépen lecsorog ez majd a Forma-2-be, Forma-3-ba, Forma-4-be is, hiszen nem jár érte büntetés. Szóval a következő versenyzői megbeszélésen helyre akarom ezt tenni. Vetteltől pedig ezentúl erre számítok mindig, sőt, ha megnézik, már most is elhúzódtam jobbra, hogy ne legyen ütközés, mert ott fékezgetett előttem. Máskülönben besoroltam volna mögé.”