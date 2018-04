Olvass tovább

Az 1946-os születésű pilóta a Forma-1 bajnokságon kívüli “szünidei sorozatát”, a Tasmán szériát egyenesen uralta, 1965-ben, ’67-ben és ’68-ban is megnyerte azt. Clark az F1-gyel párhuzamosan Forma-2-ben és Amerikában is rendszeresen vezetett, 1965-ben Lotusával az Indy 500-at is megnyerte. A Le Mans-i 24 óráson is többször rajthoz állt, legjobb eredménye egy abszolút 3. hely volt 1960-ban.

A csendes, visszahúzódó emberként ismert Clark híresen jó barátságot ápolt brit honfi- és versenyzőtársaival, Graham Hill-lel és Jackie Stewarttal, családostul rendszeresen utaztak, nyaraltak együtt.