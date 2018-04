The worst possible start to the weekend for @Max33Verstappen 😟 #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/byLcGewNzC

A top10-be befért még a két Haas, a két Renault, valamint Pierre Gasly Toro Rosso-Hondával.

Verstappen leállásán kívül csak Charles Leclerc megpördülése volt említésre méltó incidens, de az Alfa Romeo Sauber monacói ifjonca folytatni tudta.

Mivel Bahreinben az időmérő és a futam is alkonyi-esti körülmények között zajlik, az első, verőfényes délután tartott edzés eredményei nem igazán mérvadók, az erőviszonyokról sokkal többet árul majd el a második gyakorlás.

Need to catch up on everything that happened during #FP1?

We've got you covered ⬇️#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/Lv00ODJVtE

— Formula 1 (@F1) April 6, 2018