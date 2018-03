“A glória bevezetése kapcsán a pályákat felkértük, hogy szabványos magasságba helyezzék át a lámpákat. Emellett segédlámpákat is felszereltetünk, itt, Melbourne-ben a bal oldalra. A segédlámpákat korábban a rajtrács első felén alkalmaztuk, miután 2009-ben magasabbak lettek a hátsó szárnyak, és elöl nem mindenki látta tőlük a lámpákat. Ma már alacsonyabbak a szárnyak, így máshol használhatjuk őket” – magyarázta az FIA-s szakember.

Az F1 állandó versenyigazgatója, Charlie Whiting elmondta, hogy Melbourne-ben át is helyezik a lámpákat, és később más helyszíneken is sort keríthetnek erre. Az edzéseken a rajtrácsról végezhetik majd a versenyzők a rajtszimulációt, hogy kiismerjék az új rendszert.

A Forma-1-ben (és egyéb formaautós kategóriákban is) az idei évtől kötelező a fejvédő keret, az ún. glória az autókon. Míg az előre és oldalra való kilátást gyakorlatilag egyáltalán nem akadályozza az eszköz, a vaskos felső gyűrű miatt az emelkedőkön és a magasra helyezett rajtlámpák esetében már gondot jelenthet.

“Szóval ha például a pole-ból induló pilóta – úgy tűnik, a pole a leghátrányosabb a glória szempontjából – nem látja, vagy csak jelentős fejmozgás árán láthatja a fő lámpát, akkor simán nézhet előre, a célegyenesben előrébb ott lesznek a segédlámpák.”

“Úgy gondolom, hogy jó ötlet, ha a pilóták előbb megnézhetik a lámpákat ahelyett, hogy vasárnap látnák őket először” – utalt a próbarajtokra.

A téli teszteken a Ferrari-motoros autók komoly füstfelhőket eregetve indultak el, de Whiting szerint a rajtoknál ez sem jelent majd gondot, nem rontja majd a kilátást:

“Szerintem nincs okunk feltételezni, hogy most is meglesznek a Barcelonában látott füstfelhők. Tavaly is voltak autók, amelyek a garázsban a beindítás után füstöt okádtak, de a rajtrácson ez nagyon ritkán fordult elő.”