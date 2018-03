A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) műszaki főmegbízottja, egyben a Forma-1 állandó versenyigazgatója, Charlie Whiting szerint az ötlettel nincs gond, viszont arra figyelmeztet, hogy ha a hatást a külön erre kifejlesztett, gázadáson kívül is fújó motorüzemmóddal egészítik, már nem lesznek elnézők.

“El kell fogadnunk, hogy a kipufogónak mindig is van valami hatása, de 2012-13-ban óriási volt. Azt sikerült leépítenünk, a 2014-es motorszabályoknál pedig figyeltünk arra, hogy kiiktassuk a kipufogóhatást, de azért csak maradt valamennyi. Ez van, az idény folyamán majd meglátjuk, hogy szükséges-e valamilyen lépés a visszaszorítására. A fő, hogy amennyire tudom, a Renault-nál nem csinálnak semmi hülyeséget a motorüzemmódokkal, nincs semmi abnormális” – magyarázta Whiting.

A bevezetőben említett monkey seateket az idei évre már betiltották, de Whiting elismeri, hogy tökéletesen nem tudják kiiktatni a kipufogógázok aerodinamikai célú felhasználását.

“A tavalyi év előtt kényes pont volt a befújás, hiszen a hátsó szárnyak 150 mm-rel alacsonyabbak lettek, mint 2016-ban, így nagyobb hatást lehetett volna elérni. Ezért is tettük át a kipufogót középre és közel vízszintes pozícióba. A csapatok aztán előálltak a monkey seatekkel, de ezeket a szabályok átírásával kiiktattuk idénre. De így is marad egy kis játéktér, és tudjuk, milyenek a csapatok, ha elveszünk valamit, akkor ha csak 10 százalékát is, de megpróbálják visszaszerezni.”