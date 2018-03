“Mindenki egyetért abban, hogy nincs értelme annyi pénzt költeni, mint egyes csapatok teszik. Ez nem azt jelenti, hogy le akarjuk butítani az F1-et akár a sport, akár a technika szempontjából, de meg kell vizsgálnunk, mire és mennyit is költenek a csapatok” – mondta az amerikai az Auto Bildnek.

Bár a Ferrari alapvetően az F1 pénzügyeinek tervezett átrendezése – a bevételek egyenlőbb elosztása, plusz a kiadási plafon bevezetése – miatt fenyegetőzik kiszállással, és korábban a Red Bull is fújt az ötletre, a Forma-1 vezére, Chase Carey azt mondja, továbbra sem mondtak le a dologról.

Néhány hónapja 150 millió dolláros összegről hallani, de Carey nem szeretne ilyen konkrétumokba menni:

“Számokról most nem szeretnék beszélni, de a kiadási plafont is szabályozni kell és a csalásnak következményekkel kell járnia.”

Carey szerint a Liberty 2021-es reformterveivel elégedetlen Ferrari és Mercedes “kiemelten fontos a Forma-1 szempontjából”, de az első az “elégedett közönség, minden más másodlagos”.

“Én a nézők és a csapatok tekintetében is egészséges Forma-1-et szeretnék. A célom, hogy új csapatok lépjenek be, privát csapatok és gyáriak is. Az az igazság, hogy senki nem akarta megvenni a Manort, egyetlen dollárért sem – ez megengedhetetlen, nem lehet olyan csapat, amit senki nem akar megvenni.”