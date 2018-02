A Red Bull ausztrálja 60 kört tett az RB14-esbe, ugyanúgy, mint az ebédszünet kezdetekor a 3. helyre sorolt ferraris Kimi Räikkönen. Szintén jól, megbízhatóan ment a Mercedes Bottasszal (58 kör), a Toro Rosso-Honda (72 kör, tavaly a McLaren ölni tudott volna ezért az első napon!) és a Renault is, Nico Hülkenberg futotta a legtöbbet a maga 73 körével. (A Spanyol Nagydíj 66 körös.)

Bár a McLarenben már nem a Honda, hanem a Renault motorja dolgozik, a tesztelés így em indult simán, Fernando Alonso a 6. körén a pálya szélén, a kavicságyban végezte, miután a jobb hátsón elengedett a kerékanya és leesett az egész kerék. A tréleren visszavitt autóból kitakarították a kavicsokat, ellenőrizték az eszközöket, így Alonso később visszatért a pályára, de így is a legkevesebb körrel zárt.

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier 👀

Just a handful of laps in – not an ideal start to #F1Testing for McLaren 😬#F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L

— Formula 1 (@F1) February 26, 2018