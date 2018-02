Az elmúlt hónapok háttérmunkája és az elmúlt két hét autóbemutatói után ma délelőtt 9-órakor a spanyolországi Barcelonában megkezdődött a Forma-1-esek első 2018-as téli tesztje.

Az F1-eseknek nem lesz könnyű dolga, ugyanis a pályát pár héttel ezelőtt aszfaltozták újra, a gumik nem fognak úgy működni, ahogy később, bejáratott felületeken, ráadásul a hideg, téli idő, a potenciális eső és akár hó még egyet csavarhat a dolgokon.

Alább a csapatok által kiadott adatokból összeállított tesztbeosztás:

* A Force India kanadai tesztpilótája hétfőn jelezte, hogy súlyos betegség, kórházi kezelés miatt nem lesz ott a teszten, a csapat egyelőre nem tisztázta, ki veszi át az autót csütörtökön.

Disappointed I can't be at the @ForceIndiaF1 launch in Barcelona this morning. A serious infection put me in hospital last week and I'm now recovering at home. Aiming to be back on track in the next four weeks. Have to say, the #VJM11 looks fantastic! 👍🏻 🇨🇦 https://t.co/fPTkgYN3x5

— Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) February 26, 2018