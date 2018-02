A Red Bull Racing egy héttel ezelőtt mutatta be 2018-as Forma-1-es modelljét, az RB14-est, amely igen nagy sikert aratott fekete-kék digitális álcafestésével. Akkor úgy lehetett tudni, hogy a tesztek alatt is marad a rejtőszín, de az egyedi festés rajongóinak csalódást hozott az első barcelonai reggel: az autó máris az elmúlt két évben megszokott festéssel lépett a pályára.

Matte is where it's at, for 2018 👊

The #RB14, ready to race 👉 https://t.co/ZVxOM5VmOL pic.twitter.com/eXDgOg5cx0

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 26, 2018