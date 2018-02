Megvan a 2018-as téli tesztelés első balesete: Fernando Alonso nyitotta a sort a McLarennel. A kétszeres világbajnok spanyol öt kört tett meg, amikor az első óra legvégén az autóról egyszerűen levált a jobb hátsó kerék, a járgány a kavicságyban állt meg. Az MCL33-ast trélerrel szállították vissza a bokszba.

A McLaren minden bizonnyal nem ilyen kezdést remélt, de vigasztalhatja őket, hogy nem a motorral volt probléma, minden bizonnyal csak emberi hiba okozta az incidenst.

Not a good start for @McLarenF1 as Fernando Alonso crashes into gravel at Testing in @Circuitcat_eng #F1 #F1Testing pic.twitter.com/9TfrpGhxj8

— SUTTON IMAGES (@suttonimages) February 26, 2018