“Sportemberként a tél folyamán mentálisan is felkészül. A fejében felvázolja, milyen lehet majd az új idény, ami motiválja is, hiszen igyekszik tartani magát a kitűzött célokhoz. Szóval amikor elkezdtünk tesztelni Barcelonában, és kiderült, hogy a motorteljesítményt illetően hátrafelé haladtunk, egyszerre volt elkeserítő, megalázó és bosszantó számára. Nem egy jó dolog” – idézte a Motorsport.com a franciát.

A 2015-ös siralmas kezdés után a McLaren-motorszállító Honda 2016-ra valamelyes javulást produkált, ám a japánok 2017-re alapjaiban új erőforrást gyártottak, ami további fejlődés helyett visszalépést hozott, a helyzet annyira reménytelennek látszott, hogy ősszel a szakításig is jutottak.

A szezon utolsó harmadában – igaz, a szakítás elkerüléséhez már túl későn – a Honda már valóban jobb lett, a szingapúri utcákon pedig egész jó esélyei voltak a McLarennek, ezért Alonso érthető módon kiborult, amikor a rajtbalesetbe keveredve rögtön az elején búcsúznia kellett. A garázsban az egyik falba lyukat öklözött.

“Néha valahogy ki kell adnia a frusztrációját, de így volt ez akkoriban is, amikor futamokat nyert. Borzasztó feszült a versenyek után, így volt ez akkor is. Fortyog benne a düh, hiszen tudja, hogy többre lenne képes. Tudja, hogy ő lehetne a legjobb. Szerintem akkor is lyukat üt majd a falba, amikor nyerni fog.”

A McLaren 2018-tól már a Renault motorjaival versenyez, ami jobb eredményekre ad lehetőséget. Boullier szerint ez Alonsót is még jobb teljesítményre sarkallja majd:

“Mindig egy cápa jut róla eszembe. Amikor vérszagot fog, azonnal lecsap. Szóval ha esélyt lát a dobogós helyezésre, ha elég versenyképesnek érzi magát, akkor senkinek nem kegyelmez. Ezzel nyomást helyez a csapatra, de ez a jó fajta nyomás lesz.”