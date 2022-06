A legújabb fejlesztésű katonai felszerelések egy része jó ideje Izraelből érkezik, az ország a GDP-je 5-6 százalékát hadiipari fejlesztésekre költi. (Magyarországon ez az arány 0,8-1,6 százalék, az Egyesült Államokban a korábbi 5-ről 4% alá csökkent).

Időről időre be is mutatnak olyan dolgokat, melyekre a laikusok is felkapják a fejüket. Ilyen a Kit 300 is, mely szinte láthatatlanná teszi a katonákat. A mindössze félkilós, ponyvaszerű anyag kis helyet foglal, de segítségével bármikor egy kővé alakulhat a gyalogos, úgy, hogy nem csak az emberi szemek, de még a hőkamerák sem szúrják ki, hogy alatta az ellenség rejtőzik. Rossz idő esetén még vészsátorként is szolgálhat az eszköz.

Akkor sincs egyébként baj, ha a környező tájba abszolút nem illene bele egy kő: mindkét fele kaphat álcafestést, a másik oldal alapvetően sűrű növényzetű helyekre alkalmas. Az egyetlen lebukási kockázatot a fejlesztők szerint az jelenti, ha a “kő” vagy a “bokor” megmozdul.