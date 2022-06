Azok, akik nem követik túl szorosan az országúti kerékpárversenyek világát, számtalan furcsaságot láthatnak, ha olykor bekapcsolódnak tévézés közben egy-egy közvetítésbe. Az azonban még a tapasztaltabb nézőknek, sőt, a sportolóknak is sok lehet, amire a spanyolországi háromhetes körverseny, a Vuelta szervezői készülnek.

A világ harmadik legnagyobb presztízzsel rendelkező kerékpáros megmérettetése szeretne valami igazán nagy dobással előrukkolni, a szervezők pedig előjöttek egy szerintük zseniális ötlettel: a spanyol Marca sportlap szerint szeretnék, ha a mezőny végighaladna egy futballstadionon, miközben ott meccset rendeznek. A 150-nél is több bringás azonban nem zavarná a mérkőzést az elképzelések szerint, ugyanis a félidőben hajtanának át a gyepen.

Spanyol források szerint minderre akár idén sor kerülhet, az év utolsó háromhetesének utolsó, 21. szakaszán. Már a kijelölt stadion is megvan az Atletico Madrid otthonának képében, ahol szeptember 11-én, vasárnap minden bizonnyal a matracosok bajnoki meccset játszanának.

A stadionszekció a 100,5 km hosszú szakasz közepe táján lenne, ami csak extra nehézséget ad az amúgy is agyament ötletnek. A 15 perces félidei szünet ugyanis nagyon kevés: nincs sok esély arra, hogy hagyományos versenyben a bringások együtt, egy mezőnyben maradjanak, főleg nem egy háromhetes utolsó szakaszán, ahol a legfáradtabbak hajlamosak lemaradni a főmezőnyről. A helyzet akkor lenne megoldható, ha a sportolókat valamilyen formában arra ösztönöznék, hogy együtt, és időben, a félidőre érkezzenek meg a stadionhoz, 70 ezer néző elé.

A Marca hozzátette, ha idén nem jön össze a terv, a következő években a Vuelta szervezői azon lesznek, hogy valamilyen módon megvalósítsák a futball és a kerékpársport házasítását. Korábban már voltak erre próbálkozások Spanyolországban: a 2001-es Vuelta finise a Real Madrid stadionjában volt, 2019-ben pedig a bilbaói San Mamés gyepszőnyegén tett meg egy kört a mezőny, mielőtt az aznapi szakasz elkezdődött volna.

The Vuelta wants to race through a football stadium during halftime of a match. https://t.co/7viPdJ67rM pic.twitter.com/IX5S7JPShi

— CyclingTips (@cyclingtips) May 31, 2022