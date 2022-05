2004 óta a Mercedes, 2013 óta pedig a márka Forma-1-es csapatának is hivatalos időmérő partnere a svájci IWC Schaffhausen, akik már 1868 óta foglalkoznak órakészítéssel. A kapcsolat legújabb közös gyermekének bemutatását a Forma-1-es Miami Nagydíjra időzítették a felek.

Talán a világ egyik leghosszabb nevű órája lett az IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One Team”, tekintve, hogy belekerült a megnevezésbe az F1-es csapat hivatalos neve is. Az óra a Mercedes csapatruházatának része lesz innentől kezdve, az aeromérnököktől kezdve minden szerelő is kap egyet a nagyjából 2,86 millió forintos órából.

A “pilóták órája” kiváló reklámot kapott egyébként a hétvégén Lewis Hamiltonnak és a Nemzetközi Automobil Szövetségnek köszönhetően, ugyanis épp most szigorították az ékszerviselésre vonatkozó szabályokat. A hétszeres világbajnok többek között egy ilyen órát is viselt csuklóján azon a sajtótájékoztatón, ahol kijelentette, ő nem távolítja el testékszereit.

A 41 mm átmérőjű szerkezet titánkülsőt kapott, számlapja fekete, de a számok a Mercedesen is feltűnő mentazöldben pompáznak. A 46 óra járástartalékkal rendelkező kronográf kétféle szíjjal (bőr és gumi) kapható, melyeket egy gombnyomással, mindenféle szerszám bevetése nélkül lehet cserélgetni.