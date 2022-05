Különleges esemény lesz a 2022-es labdarúgó-világbajnokság. A szokásokkal ellentétben például nem nyáron, hanem ősz végén rendezik majd, tekintettel arra, hogy a katari klíma elviselhetetlen lenne június-július magasságában mind a játékosok, mind a nézők számára. A vagyonát az alatta elterülő földgázra alapozó országtól mindenki végtelen pénzköltést vár, de az ide érkező szurkolók is szépen csengethetnek a kasszába.

Erre a legjobb lehetőségük akkor lesz, ha a meccseket nem a műanyagszékes lelátókról, hanem valamelyik VIP-páholyból nézik. Az egységeket ugyanaz a cég fogja üzemeltetni, akik a Forma-1-es Brit Nagydíjon is hosszú évek óta dolgoznak, így van tapasztalatuk abban, hogyan is kell luxuskörülményeket kialakítani. Ennek megfelelően széles étel- és italkínálat, hangulatos berendezés és királyi kényelem várja azokat, akik mélyebben is a pénztárcájukba nyúlnak.

Mindennek a csúcsa a hatcsillagos Pearl Lounge, mely csak a döntő helyszínéül szolgáló Lusail Stadionban található meg. Ide már a csoportmeccsek alatt is 5000 dollár (1,8 millió forint) a beugró, a döntőre vélhetően már lefoglalták a helyszínt hatfogásos vacsorával a legfontosabb vendégeknek.

Csak ötcsillagos kényelmet kínál, de minden stadionban elérhető lesz a Private Suite nevű magánpáholy. Ötfogásos vacsora és kiváló elhelyezkedés – ezek a hívószavak, de a képeket elnézve nem is kell sokkal többet mondani róla. Mindezért legalább 22450 dollárt (8 millió forintot) kell fizetni, de az árért cserébe a bérlőé és vendégeié az egész páholy a meccs idejére.

A “futottak még” kategóriába tartoznak az alábbi képeken szereplő helyszínek: természetesen ezek sem az önfeledt korlátnak támaszkodós szotyizások helyszínei, az ide szóló belépők is 2-3 ezer dollárba (720 ezer – 1,08 millió forintba) kerülnek.