Az Egyesült Államok légiereje magasan a legütőképesebb az egész világon, de a fejlődés ennek ellenére nem áll meg. A hadvezetés 2015-ben azzal bízta meg a Northrop Grumman repülőgépgyártót, hogy alkossák meg a B-2 Spirit lopakodó stratégiai nehézbombázó (és a B-1-es Lancer) utódját.

Hét év fejlesztés után idén már kézzel fogható eredményeket tud felmutatni a cég, ugyanis elkezdődött a minden eddiginél modernebb B-21 Raider szárazföldi tesztperiódusa. Összesen hat darab összeszerelése folyik, a szárazföldi tesztek során pedig minden mechanikai, elektronikus, hidraulikus rendszert átnéznek, kipróbálnak az első valódi repülés előtt.

A részleteket tekintve természetesen szupertitkos konstrukció alkalmas lesz hagyományos és nukleáris fegyverek célba juttatására is, kiemelkedően nagy hatótávolsággal. A pletykák szerint az F-35-ösökben is használt Pratt and Whitney F-135-ös hajtóműveket kapja majd a B-21-es is, több meglévő alrendszerrel együtt. Ezzel akarják a költségeket elfogadható szinten tartani, megelőzve az F-35-öséhöz hasonló, pokoli mértékű drágulást.

Az előzetes pletykák alapján a B-21 egyfajta repülő anyahajóként drónokat is vitt volna magával, de most úgy tűnik, ezt az ötletet első körben nem fogják megvalósítani, de a gép szoros együttműködésre képes majd a pilóta nélküli egységekkel. Ez is a költségcsökkentés része: a B-21 ára valahol 600-700 millió dollár között mozog, de a mellé tervezett drónok kijönnek feleennyiből. Ha forró a helyzet, akkor a személyzettel rendelkező B-21 mentheti a bőrét, és a drónt elküldheti a célpontra, akár “öngyilkos” misszió keretében, amivel jobban járnak az amerikai adófizetők.

Az USA légiereje legalább 100 darabot akar rendelni a B-21 Raiderből, de végül ez a szám akár a duplájára is emelkedhet, ami viszont érdekes, hogy a matuzsálem B-52-esek hadrendből való kivonása szóba sem kerül az új csodalopakodó érkezésével. Úgy tűnik, ezek a repülő erődök az idők végezetéig velünk maradnak.