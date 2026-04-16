Szélsőségesen hosszú munkanapok, áttekinthetetlen bérezés, zavaros munkaengedélyek, megfélemlítés: ilyen és ezekhez hasonló visszaélésekről számolt be az a több tucat kínai vendégmunkás, akik a BYD szegedi gyártóüzemének építkezésén dolgoztak.

A vizsgálatot az észak-amerikai központtal működő China Labor Watch végezte el: tavaly ősszel mintegy ötven személlyel beszélgettek el, idén év elején pedig további kutatásokat végeztek, amelyek végén arra a következtetésre jutottak, hogy a BYD helyi alvállalkozói nagy valószínűséggel megsértették a magyarországi és nemzetközi munkajogot, írja az Autonews.

A dolgozók elmondták, hogy gyakran heti hét napon át dolgoztak, érdemi pihenőidő nélkül. A túlórákat nem, vagy áttekinthetetlenül fizették ki, a béreket gyakran visszatartották. Ez ugyanúgy akadályozta, hogy a dolgozók felmondjanak, mint az, hogy a jelentkezés során jelentős összegeket fizettettek velük, amivel sokan adósságba verték magukat.

Ezen túlmenően a munkavállalás jogi keretei sem voltak rendben, többen tényleges munkaengedély helyett egyszerű üzleti vízummal végezték a munkát, így nem élveztek valódi jogvédelmet. A dolgozók többsége félt a retorziótól, ezért nem tett panaszt és nem mondott fel.

Az autógyártó közleményt adott ki az ügyben, amiben ezt írják: kiemelt prioritásként kezelik a munkajog sérthetetlenségét, a törvények és előírások maradéktalan betartását; minden tevékenységüket áttekinthetően és felelősségteljesen végzik.

A közelmúltban Brazíliában kísértetiesen hasonló eset történt a BYD helyi gyártóüzemének építkezésén: