A Kijev melletti Hosztomeli, más néven Antonov repülőtér volt az Antonov An-225 Mrija otthona. A világ legnagyobb repülőgépének ukrajnai bázisát azonban támadni kezdték az oroszok, vasárnap pedig bejelentették, hogy megsemmisült a teherszállító.

Az An-225, melynek utóneve, a Mrija álmot jelent, még a szovjet időkben készült, először 1988. december 21-én szállt fel. Eredeti feladata az volt, hogy a szovjet űrprogramot szolgálja, és hordozza a Buran űrsiklót, valamint az ehhez tartozó Enyergija hordozórakéta elemeit.

Több rekord tulajdonosa is volt az óriás: a legnehezebb (640 tonna) és a legnagyobb szárnyfesztávolságú repülő címe is az övé volt, 88,4 méteres szélességével. Nehéz tárgyak szállításában sem volt nála jobb: egyszer egy 189 tonnás generátort is a levegőbe emelt, de a 640 tonnás maximális felszálló tömegével a világ legnehezebb repülőgépének számító An-225 250 tonna hasznos teher szállítására is képes volt. A terhet, ahogy a fenti képen látszik, akár a törzsön kívül is cipelhette.

Ekkora tömeg mozgatásához erő is kellett, de a hat Lotarjov D–18T sugárhajtómű egyenként 229,5 kN-os tolóerejével képes a gépet 850 km/órás sebességre is felgyorsított. Hogy a leszállás is gond nélkül menjen, 32 kerék tompította a landolásnál fellépő erőhatásokat.

Az An–225-ből csak egyetlen működő példány létezett. Egy második példány építését is elkezdték Kijevben az 1980-as évek végén, de a Szovjetunió felbomlása és a Buran-program lezárása miatt a majdnem kész repülőgépet nem fejezték be. 2016-ban úgy nézett ki, hogy Kína részéről lenne igény a második befejezésére, ám ez végül nem történt meg.

Az óriás Budapesten is járt, még 2008-ban landolt Ferihegyen, hogy a MOL mérőautóit Ománban vigye.

A repülő 2018 októberében a földre kényszerült, a Hosztomeli reptéren állt karbantartás miatt 1,5 évig. 2020 márciusában épp jókor készült el, az óriás kivette a részét az újonnan berobbanó koronavírus-járvány elleni védekezésben.

Magyarország felett utoljára 2021 október végén látták a repulnijio.hu szerint. A legendás repülőről már csak ilyen formában emlékezhetünk meg: