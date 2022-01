2022-re fordulva egyre többen és többen vannak azok, akik a hagyományos befektetési formák felől az olyan, különlegesnek már nem is igazán nevezhető dolgok felé fordulnak, mint a kriptovaluták vagy épp az NFT. Ha utóbbi jelentésében nem vagy biztos, kattints az alábbi linkre, utána térj vissza és olvasd tovább a cikket.

Kereslet tehát bőven van, és kínálat is akad szép számmal. Igazán nem is lepődtünk meg azon, hogy a manapság már mindenféle üzletbe beszálló Lamborghini is úgy döntött, hogy saját nem helyettesíthető tokent bocsát ki.

Az öt művészeti alkotáshoz, melynek részleteiről egyelőre semmit sem tudni, egy-egy kézzelfogható eszköz segítségével lehet hozzáérni. Maroknyi fémtéglákról van szó, melyeknek a közepére olyan 3D-nyomtatással készült, 3,2 gramm tömegű karbonlapok kerültek, melyek 2020 során a Nemzetközi Űrállomáson is jártak egy kutatómunka keretében.

Magán a karbonlapon pedig található egy QR-kód, melyet beszkennelve megnyithatóak az alkotások. Az még kérdéses, hogy mindezért mennyit kér a Lamborghini, vagy mennyit hajlandóak ezért az emberek fizetni, de a hype-ból ítélve vélhetően jól jár majd az autógyártó.