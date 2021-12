Legyen szó bármilyen gamereknek készült kütyüről, a teljesítmény mellett mindig nagy hangsúlyt kap a kinézet is. A Secretlab nem bízta a véletlenre a dolgot, és legújabb gamerszékével a Lamborghinihez sietett. Meg is álmodtak két bútordarabot, melyekben a játékosok nemcsak érzetre kapják majd azt, mintha egy Lamborghiniben ülnének: az alapanyagok is ezt tükrözik majd, karbonszálas és alcantara elemeket is felhasználnak a készítők.

Minden részletet, többek között vételárat sem árultak el a felek, csupán egy-két fotót tettek közzé a 2022-től érkező székekről, melyek a The Real Race nevű eseményen debütálnak majd. Ez egy globális szimulátorverseny, ahol bárki elindulhat, győztese pedig 2022-től kezdve a Lamborghini hivatalos szimulátorpilótája lesz.

A játékhoz a Lamborghini a tökéletes hangzást is biztosítani tudja nemrég megmutatott új fejhallgató-szettjének köszönhetően: