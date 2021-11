Több mint 4000 embernek ad munkát a Volskwagen Chattanoogában található gyárában Tennessee államban. Nemrégiben tovább bővült a létszám, ám az újabb 50 dolgozó nem ember, hanem juh.

Az állatok feladata nem más, mint a legelés: ők tartják karban a gyárhoz tartozó napelemparkot, hogy ne nője be a fű. A 9,5 MW teljesítményű napelemrendszer az autógyár energiaellátásának 1/8-át biztosítja, kezeléséről pedig egy külön cég gondoskodik. Az ő ötletük volt az is, hogy birkákkal rendezzék a növényhelyzetet a napelemparkokban, ma már az általuk kezelt 4450 hektárból 2428 hektáron nyájak legelnek és nem fűnyírók csapnak zajt.

A hagyományosabb módszernek több előnye is van: az állatok olyan helyen is eltüntetik a füvet, ahol egy fűnyíró nem tudja. Emellett ökológiailag is hasznos tevékenységet végeznek a területen azzal, hogy ott vannak – elég csak a tárgyázásra gondolni -, végül pedig ezzel a helyi gazdák is több helyen legeltethetnek.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért pont juhokat választottak erre a feladatra, de a válasz egyszerű. Az egyetlen reális alternatíva, a kecske rendelkezik egy rossz tulajdonsággal, mégpedig az ugrálási hajlandósággal, mely egy olyan környezetben, mint a napelempark, nem éppen előnyös. Innentől a birkáknál már csak a túllegeltetés megakadályozására kell figyelni: a Volkswagennél ezt úgy oldják meg, hogy négy részre osztották fel a területet, a nyáj ezeket járja be sorban, időt hagyva a regenerációra.