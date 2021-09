A Nemzetközi Automobil Szövetség előszeretettel foglalkozik különböző kampányokon keresztül a közúti biztonság kérdésével, melyekhez gyakran Forma-1-es pilótákat kérnek fel. Kiemelt helyen szerepel az ittas vezetés kérdése is, melyre még maguk a Forma-1-ben jelen lévő, alkoholos italokat forgalmazó szponzorok is figyelnek, elsősorban alkoholmentes termékeiket megjelenítve a versenypályák körül.

A pilóták azonban nem zárkóznak el teljes mértékben az alkoholos italoktól, mégiscsak emberekről beszélünk. Kimi Räikkönenről például közismert, hogy legurít néha ezt-azt, viszont az iparban erősen jelen van Daniel Ricciardo is – igaz, ő nem fogyasztói oldalról. Az ausztrál mókamester néhány hónappal ezelőtt kétféle borhoz is a nevét adta.

Ricciardo még korábban, bő egy évvel ezelőtt egy francia sörfőzdével is együttműködött. A nizzai Blue Coast Brewing akkor No. 3 néven hozott forgalomba egy világos sört, címkéjén egy klasszikus versenyautó sziluettjével. A sör nevével Ricciardo rajtszámára utalt a francia főzde.

A Blue Coast Brewingnak bejött a Forma-1-es együttműködés, így a minap egy újabb itallal is előrukkoltak: Ricciardo jó barátja, a 2009-es világbajnok Jenson Button neve, valamint az F1-ben használt 22-es rajtszáma egy ipára került fel. Véletlen egybeesés, de a 22-es sorszám a sörgyártó történetébe is éppen beleillik, mivel a Button-sör fennállásuk történetében a 22. ital, mely elkészült. Az expilóta a bejelentés kapcsán még arról is megemlékezett, hogy szeptember 22-én mutatták be a sört, így számmisztikailag aligha lehetne teljesebb a történet.

Az új főzetből egy 6-os csomag, bennük 0,33 literes palackokkal 21,5 euróba, átszámítva körülbelül 7600 forintba kerül.