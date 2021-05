Az amerikai Texas államának közepén, egy hegyoldalba vájták azt a borospincét, mely tökéletes menekülőt jelenthet a világ zajától. Az északi fekvésű ingatlant körbeöleli a mészkőhegy tetején élő erdő.

A bejáratot betonnal formálták megfelelőre, de a tervek szerint az idő során a természet – főként a moha – ezt is birtokba veszi. Ezt és az acél- és üvegfelületeket leszámítva abszolút természetes hatású minden, még a beltérben is. Az ingatlanban 4 ezer üveg bort lehet tárolni, melyeket akár egy parafadugó alakú ülőalkalmatosságon is el lehet fogyasztani.

Ami az építkezést illeti, a hegy gyomrába egy 5 méter széles és 21 méter hosszú lyukat ástak. A berendezés komoly kihívást jelentett: a hatalmas famodulok behelyezését ahhoz hasonlították, mint amikor egy palack belsejében raknának össze egy aprócska hajót.